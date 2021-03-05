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台東「數位行動監理車」 今首站開往延平鄉服務！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「數位行動監理車」由公路總局量身打造，裏頭配有有電腦作業系統、文書資料列印、無線遠端傳輸及宣導育樂功能等，申辦監理服務管道多元化。圖／台東監理站提供
「數位行動監理車」由公路總局量身打造，裏頭配有有電腦作業系統、文書資料列印、無線遠端傳輸及宣導育樂功能等，申辦監理服務管道多元化。圖／台東監理站提供

台東監理站獲公路總局配置1輛多功能「數位行動監理車」，今天首站開往延平鄉桃源村，提供偏鄉多元申辦監理服務管道。監理站表示，除了綠島、蘭嶼離島，未來將服務全縣14鄉鎮市。

台東監理站說，數位行動監理車可以說是「開到哪，服務到哪」，不僅可以辦理機車考照，也可受理申辦其他公路監理業務，包括考照換照及違規罰款繳納等，一次滿足偏鄉民眾不便需求。

「數位行動監理車」由公路總局量身打造，裏頭配有有電腦作業系統、文書資料列印、無線遠端傳輸及宣導育樂功能等，台東監理站獲配置1輛，今天首站就下鄉前往延平鄉桃源村服務鄉親。

「這是很貼心的服務！」延平鄉胡姓鄉民說，以前繳交罰緩，都要花40分鐘到市區監理站繳納，還要抽號碼牌排隊等待，有了這個行動監理車，可以省下很多時間，實在太方便了。

台東監理站表示，由於綠島和蘭嶼是離島，數位行動監理車無法前往，其他14鄉鎮市將輪流排定時程服務，並在前往前，會通知公所或警方來宣導，讓鄉親準備相關資料來申辦。

台東監理站獲公路總局配置1輛多功能「數位行動監理車」，今天首站開往延平鄉桃源村，提供偏鄉多元申辦監理服務管道。圖／台東監理站提供
台東監理站獲公路總局配置1輛多功能「數位行動監理車」，今天首站開往延平鄉桃源村，提供偏鄉多元申辦監理服務管道。圖／台東監理站提供

監理站 台東 蘭嶼

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