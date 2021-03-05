台南六甲落羽松季遊客破30萬 爆增達去年2倍辛苦這些人

臺南市六甲落羽松林景點於今年元月份開始轉紅，吸引全國各地遊客到訪，統計六甲落羽松展期迄今累計參觀遊客人次達30萬人以上，是去年2倍，車輛累計達8萬3245輛，人、車潮均更勝以往。麻豆分局面對突然暴增的觀光人潮，透過與市府各單位密切協調，改善周邊停車容量、規畫行人徒步區、機車行人分流、臺1線南下車道沿線禁止臨時停車等規劃，並與林鳳社區建立完善停車查報制度，即時由員警上線警察廣播電臺，提醒遊客周邊停車資訊，例假日及連續假期每日更投入30名警力加強交通疏導與管制作為，整個落羽松林展期投入超過600人次警力，使春節連假及228連續假期交通順暢，活動圓滿順利。

警方指出，鄰近六甲落羽松景點臺1線299.7公里處缺口，遊客經常穿越道路，造成危險，對此，麻豆分局透過員警指揮疏導，協請六甲里、菁埔里守望相助隊及義警民防協助指揮，讓民眾穿越道路更安全，未來將建議市府增設紅綠燈號誌，改善周邊交通安全。

活動期間警方遇交通事故均即時排除，另為民服務也不遺餘力，許多遊客遺失手機、錢包、學生證及重要隨身藥品，均透過現場員警即時受理、發還找回失主，鳳林派出所免費借用遊客自行車服務1200人次以上，獲各地遊客讚許。