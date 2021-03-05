荒野協會與居民都想要用雙連埤生態教室 縣府居中協調

宜蘭荒野保護協會為搶救復育雙連埤水生植物，向縣府承租廢棄校舍當生態教室，但因當地沒有活動中心，居民缺乏聚會場所，多年來一直想要與荒野共用校舍，雙方意見分歧未解，以致縣府未續新租約，遭荒野批評，民進黨議會黨團總召陳俊宇今天表示，荒野應該多尊重在地民眾聲音。

雙連埤生態教室使用問題，多次在縣議會有員山鄉籍議員質詢縣府。陳俊宇議員說，生態教室是雙連埤地區唯一公共場域，長年被荒野用了，居民想要聚會討論事情時，卻只能在附近土地公廟討論，情何以堪？民眾曾經向荒野表達能否分一到二間教室給他們使用，但對方只同意若居民需使用時，告訴荒野拿鑰匙開門，此舉讓居民感到荒野反客為主。

荒野從2002年向縣府承租大湖國小雙連埤分校廢棄校舍做生態教室，3年簽一次租約，最近一期租約到去年12月31日，由於地方上反對縣府續租的聲浪大，縣政府曾居中協調也開過幾次會議，雙方未獲共識，致縣府未與荒野續約。

荒野保護協會雙連埤生態教室主任黃震福表示，多年來他們認真守護搶救雙連埤的水生植物，如果這個空間被收回的話，未來他們從事生態保育工作結束後，連個沖洗的地方都沒有，縣府未續租的作法違反環保立縣精神，他們將連署搶救生態教室。

生態教室的土地是員山鄉公所，校舍建築是縣府的，在縣府協調會中，員山鄉公所曾經口頭提議，收回生態教室做為客家文化館，被誤以為要做客家館。陳俊宇表示，只是有人在會中提一下，並不是結論，且客家文化館設在這裡根本不適合，恐怕也沒遊客來，客家館的說法完全不是事實。

陳俊宇表示，協調過程也沒有完全排斥荒野保護協會，只希望「主客互換」，未來大家共同使用生態教室也是方案之一；此外前年成立的雙連埤永續發展協會，計畫推友善及有機耕種，目前已號召六、七公頃土地獲農民認同，逐步打造有機生產基地，這些都是尊重生態的共榮共存作法。

目前生態教室仍是荒野保護協會使用中，縣府教育處表示，沒有預設立場，也肯定荒野守護水生植物的努力付出，會繼續溝通協調，希望尋求共創雙贏或三贏。