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台東75歲以上高齡駕駛人 整體換照率逾7成

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
為維護高齡者行車安全，台東監理站積極推動75歲以上高齡駕照管理，自106年7月至今，整體換照率已達74%，成效算是良好。圖／台東監理站提供
為維護高齡者行車安全，台東監理站積極推動75歲以上高齡駕照管理，自106年7月至今，整體換照率已達74%，成效算是良好。圖／台東監理站提供

為維護高齡者行車安全，台東監理站積極推動75歲以上高齡駕照管理，自106年7月至今，整體換照率已達74%，成效算是良好，不過，違規註銷長者也不少。呼籲高齡駕駛人如欲換照，可聯繫監理站，有專人服務。

台東監理站表示，全縣符合換照資格的高齡駕駛人為2900人，自106年7月至今，整體換照率已達74%，另已協助102人完成駕照繳回註銷手續，此外，因交通違規，3個月內未到案換照遭註銷計167人。

目前仍有26%高齡駕駛人尚未換照或繳回註銷駕照，探究其原因，主要是長者對管理新制至今不了解、距離監理站太遠及換照不方便等因素造成。對於高齡長者是否駕照逾期開單，現階段仍以勸導為主。

為避免偏鄉長者換照舟車勞頓，監理站結合16鄉鎮市衛生所，定期每個月辦理下鄉體檢換照。同時透過村里長主動通知符合換照或繳回註銷高齡駕駛人，另對於行動不便或獨居高齡駕駛人，更主動派專人到府服務收繳換照服務。

監理站 高齡駕駛 駕照

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