花蓮補助偏鄉原民就醫交通費 符合資格每次最多1000元

花蓮地形狹長，為減輕偏鄉原住民就醫負擔，花蓮縣府爭取經費補助交通費，符合資格的原住民，每次最高補助1000元，每年最多10次。縣府表示去年已服務上千人次，今年持續爭取經費，即起提供補助，經費用完為止，歡迎多加申請。

衛生局長朱家祥表示，花蓮縣原住民占總人口28%，人數是全台最多，且花蓮地形狹長達137.5公里，醫療資源較集中在北區，縣政府為了彌補偏鄉就醫不便，每年都極力向中央爭取原住民就醫交通補助費，今年再向衛福部爭取到100萬元經費。

這項補助原本提供轉診、重大傷病、緊急或一般傷病就醫的原住民申請，去年將孕婦產檢及生產納入，轉診就醫規定也放寬，門診或急診手術後回診、生產或住院出院後回診、參加預防保健檢驗結果呈現異常，需要進一步到院檢查，只要交通距離達到標準，都可以申請。

衛生局表示，居住在縣內具原住民身分，住家距離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可由本人或家屬帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，到當地衛生所申請。

住家離醫療院所20至40公里一次補助600元，距離超過40公里1000元，每人每年最多申請10次，每季最多3次。孕婦因產檢或生產就醫需要，住家離醫療院所5至20公里一次補助200元，20至40公里600元，40公里以上1000元；若是需要送住宿式長照機構入住，住家離機構20至40公里一次補助800元，40公里以上1600元，每人每年最多2次。