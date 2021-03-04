羅東新地標 近10億元轉運站工程今動土商機繁榮可期

位於羅東後火車站的臨時轉運站使用9年，租約將到期，宜蘭縣政府在附近另找約1.3公頃土地興建新轉運站，近10億元經費爭取到位、工程也發包出去，今天動土，預計2年後完工，可望成為羅東後火車站新地標，帶動東區繁榮商圈。

羅東臨時轉運站每年服務旅客至少500萬人次，以國道客運為主，縣政府在後火車站附近另覓新站、距離火車站約300公尺，即光榮路與傳藝路口交通用地，將興建地下2樓、地上7樓建築，共16座客運月台及500個汽車、1200個機車停車位，另有計程車排班區10席、臨停接送車位10席。

今天羅東轉運站動土典禮，邀請交通部次長陳彥伯及立委陳歐珀等人參加。縣長林姿妙表示，舊站除了租約到期，羅東後站市地重劃開發完成後，商業活動將更加活絡，有必要另建新站。縣政府爭取前瞻計畫，獲交通部補助4億8500萬元，縣府自籌4億9600萬元，總經費9.81億元大工程。

議長張建榮表示，之前位於羅東鎮的宜蘭第二行政中心經過9次流標，去年在林縣長的手中標出去，羅東轉運站也到了第五次招標出去，這兩項重大工程建設，搭配將來鐵路高架後，公共設施完善，羅東交通更四通八達。

鎮長吳秋齡說，羅東轉運站是重要交通樞紐及東區的建築新地標，打通任督二脈後，未來羅東還有五、六項工程要施作，逐步打造一座美麗羅東城。