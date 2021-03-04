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花蓮春節返鄉客運專車搭乘率低 縣府清明續試辦但減班

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府清明連假將繼續與統聯客運合作，開出返鄉客運專車，但減為來回兩班。圖／報系資料照片
花蓮縣府清明連假將繼續與統聯客運合作，開出返鄉客運專車，但減為來回兩班。圖／報系資料照片

花蓮縣政府春節連假首度將返鄉專車從原本僅火車，增加公路客運，但來回共8班次僅零星乘客，搭乘率不到1成，外界質疑是因為火車、客運均一價，缺乏誘因，民政處檢討認為與票價無關，應是行車時間較長造成，接下來的清明連假持續試辦，票價不變，但減少客運返鄉班次。

由於東部鐵路相當搶手，連假往往一票難求，縣府為服務鄉親，在春節及清明、中秋等重要節日，都推出返鄉專車供縣民搭乘。原本僅有火車，隨蘇花改去年初全線通車、北花客運上路後，今年春節首度將公路客運納入，與火車返鄉專車票價一樣都定200元。

當時縣議員張美慧就提醒，火車有速度上的優勢，且北花客運票價原本就比火車還低，若同樣定200元，換算下來，火車優惠幅度還多於公路客運，沒有創造誘因，勢必無法吸引民眾轉搭客運，建議調降為100元，但因是試辦性質，縣府仍維持200元票價。

春節過後，縣府民政處統計返鄉專車搭乘率，客運部分來回共8班次，搭乘的人非常少，成效不彰，火車搭乘率則有8成左右。

民政處長林金虎今天表示，檢討後認為從火車返鄉車票仍有餘票來看，主因還是與雪隧塞車，客運行車時間太長、抵達時間不確定性高有關係，影響民眾搭乘客運的意願。

林金虎說，清明連假會再次試辦公路返鄉專車，維持200元票價，但減為來回共2班次，每班車31個座位，火車也有來回兩列次，事後會連同春節試辦成果，全盤檢討。

票價 春節 連假

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