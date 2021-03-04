新羅東轉運站動土 預計112年完工

為符合宜蘭羅東地區都市發展，新羅東轉運站今天開工動土，預計民國112年完工，未來將成為交通轉乘便利的新地標。

宜蘭縣交通處表示，位於台鐵羅東站後方的現有羅東轉運站，是向私人租用土地興建，使用上有租期限制，且當地日後重劃開發完成後，商業活動將更活絡，有必要儘早完成新羅東轉運站。

交通處指出，為提升羅東地區民眾轉乘公共運輸的品質及便利性，縣府獲交通部公路總局補助新台幣4億8500萬元，縣政自籌4億9600萬元，總經費共9.81億元，計畫在光榮路與傳藝路口交通用地，興建更完善的新轉運站。

交通處表示，新羅東轉運站面積約1.3公頃，未來第一階段為地上2層（含售票空間、候車空間及商業空間）、地下2層（汽、機車停車場）的建築。其中，國道客運上下車月台共16席，計程車排班區10席，臨停接送車位10席，提供汽車停車位498席及機車停車位1202席，預計於民國112年完工。

此外，未來第二階段工程，將規劃增蓋3樓至7樓的建築，屆時將成為交通轉乘便利兼具商業活動的綜合交通場站，成為羅東地區的門戶新地標。