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機車追撞重傷倒地 2護專「男」丁格爾立馬救人被讚爆
宜蘭三星鄉大隱地區日前發生一起機車追撞事故，騎士重創骨折倒地不起，由於剛好放學時間，附近聖母護專學生林育祥及簡嘉宏得知，馬上回租屋宿舍拿救護包，2個大男生到場施以緊急救護後再交由救護車送醫，暖心義舉被民眾目睹傳開來，今天兩人靦腆說，「只是做自己該做的事」，能夠幫助人很開心。
事發在3月2日傍晚，具有初級救護技術員證照的簡嘉宏及林育群剛好準備放學回租屋處，突然在同學的通訊群組得知，大馬路上發生機車追撞事故，機車疑似重撞前方停等紅綠燈號誌的廂型車，由於撞擊力道相當大，騎士整個人重創倒地，動彈不得，全身多處受傷。
2人得知後，二話不說，馬上回宿舍拿救護包，請有駕照的同學載他們到現場，以學校所學及救護專業證照技能，檢查這名機車男的額頭及下巴撕裂傷、手腳挫傷，且疑似有骨折，經評估討論傷勢，先幫騎士上頸圈固定，簡易清潔包紮傷口，經緊急救護且安撫傷者情緒後，救護車到場接手把人送醫。
這2名大男生路見受傷男子，不慌不亂，施予專業救護的過程，很多圍觀的民眾目睹這暖心畫面，覺得感動，大讚男學生能夠學以致用、善行義舉，未來肯定是有愛心的「男」丁格爾。
消息這兩天在小村落傳開後，校方得知決定給他們予以記功獎勵，三年級的簡嘉宏說，其實當下有點小緊張，心裡一直想著要穩住，全力救人；二年級的林育群說，只是做自己應該做的事情，可能整個救護過程沒做得很完美，未來會更加提升精進，能夠幫助人是一件開心事。
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