基市消防裝備升級 面罩達人眼全視界88% 救災更有保障

基隆市消防局採購200組包含氣瓶、背架、擴音面罩、第2人救援面罩的空氣呼吸器裝備，發給外勤消防員，並於今天上線服勤。消防局長陳龍輝說，完整個人防護裝備是消防人員最基本的救災需求，新裝備有助同仁保護民眾同時，更能確保救災安全。

消防局去年編列預算採購的200組空氣呼吸器裝備，今天起供消防員出勤使用。這套裝備組符合國際標準認證，得標廠商所購氣瓶另加保5年產品責任險，強化保障。

對比原有裝備，氣瓶及背架採較輕量化設計，可依消防人員身高調整背板高度，較符合人體工學。搖擺式腰帶設計更貼合臀部，增加消防人員穿著之舒適性。特殊肩帶設計增加呼吸器與消防衣摩擦係數，防止救災過程肩帶滑落。所有管路隱藏於背板，有效保護高壓及中壓管，免於外力破壞。

消防局表示，新裝備的擴音面罩能與肺力閥快速結合，面罩本身配有全廣度面鏡，有效視野達到人眼全視界88%，重疊視野91%。擴音器採雙邊麥克風設計，擴音效果更好，同時具過濾呼吸聲及雜音功能，可提高通話品質。

陳龍輝說，提供第一線消防人員完整個人防護裝備，強化應勤車輛及裝備器材，才能在保護民眾同時，確保救災安全。市府過去5年已編列1億5300多萬汰換消防車輛、裝備、器材及擴充人力，今年另編列預算汰換雲梯車1輛、救助器材車1輛及四輪驅動幫浦車1輛。