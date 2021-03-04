聽新聞
test
0:00 / 0:00
水岸第一排 基隆港東岸招商 頂樓天空綠廊將成打卡熱點
台灣港務公司在基隆港東3、4碼頭擴建旅客服務設施下月底完工，港方已辦理招商，委外經營1樓停車場、2樓候船室和頂樓天空綠廊空間，提升郵輪母港形象及服務品質。西7倉庫改建後已取得使用執照，同步招商，成為基隆港倉庫立體化、高層化運用的先例。
台灣港務公司將基隆港定位為「近遠洋航線貨物港」及「國際郵輪母港」發展定位，配合北台灣航運需求及港埠整體營運機能，重新規劃內港空間，提升港埠作業能量及滿足航商、業者進駐需求。
基隆港「東3、4旅運設施暨停車場」及「西7倉庫」目前正在辦理招商，港務公司希望順利吸引業者進駐，擴大客貨服務能量。
基隆港務分公司今天表示，基隆港在國際郵輪母港中占有一席之地，過去遊輪停泊內港靠岸，旅客從東2碼頭基港大樓2樓進出關，空間受限。
在中央經費挹注下，台灣港務公司發包東3、4碼頭增建旅運設施，並與原基港大樓空間整合，工程預計4月底完工，提供旅客更舒適旅運服務及休憩空間，同時紓緩市區停車需求。
基隆港務分公司說，東3、4碼頭旅運設施暨停車招商範圍，包含1樓停車場，大、小客車各有30多個停車位，2樓候船室面積2268平方公尺及頂樓天空綠廊。有意進駐業者可提出營運計畫書供評選，商場並應納入在地伴手禮、特色產品。
港方認為，旅運大樓緊臨基隆港，頂樓天空綠廊視野絕佳，也可規畫舉辦活動，啟用後可望成為基隆熱門打卡、拍照地點。
基隆港西7倉庫已改建成2層樓多功能雜貨倉儲空間，出租建物面積約6775平方公尺，可供作為倉儲、加工、物流或自由貿易港區事業等用途，也適合自由貿易港區輕加工及倉儲業者進駐。倉庫配有2部5噸貨梯，方便業者轉運原料及成品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言