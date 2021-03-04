水岸第一排 基隆港東岸招商 頂樓天空綠廊將成打卡熱點

台灣港務公司在基隆港東3、4碼頭擴建旅客服務設施下月底完工，港方已辦理招商，委外經營1樓停車場、2樓候船室和頂樓天空綠廊空間，提升郵輪母港形象及服務品質。西7倉庫改建後已取得使用執照，同步招商，成為基隆港倉庫立體化、高層化運用的先例。

台灣港務公司將基隆港定位為「近遠洋航線貨物港」及「國際郵輪母港」發展定位，配合北台灣航運需求及港埠整體營運機能，重新規劃內港空間，提升港埠作業能量及滿足航商、業者進駐需求。

基隆港「東3、4旅運設施暨停車場」及「西7倉庫」目前正在辦理招商，港務公司希望順利吸引業者進駐，擴大客貨服務能量。

基隆港務分公司今天表示，基隆港在國際郵輪母港中占有一席之地，過去遊輪停泊內港靠岸，旅客從東2碼頭基港大樓2樓進出關，空間受限。

在中央經費挹注下，台灣港務公司發包東3、4碼頭增建旅運設施，並與原基港大樓空間整合，工程預計4月底完工，提供旅客更舒適旅運服務及休憩空間，同時紓緩市區停車需求。

基隆港務分公司說，東3、4碼頭旅運設施暨停車招商範圍，包含1樓停車場，大、小客車各有30多個停車位，2樓候船室面積2268平方公尺及頂樓天空綠廊。有意進駐業者可提出營運計畫書供評選，商場並應納入在地伴手禮、特色產品。

港方認為，旅運大樓緊臨基隆港，頂樓天空綠廊視野絕佳，也可規畫舉辦活動，啟用後可望成為基隆熱門打卡、拍照地點。