美麗「南澳神秘沙灘」禁兩年半 終於宣布解禁水域活動

宜蘭南澳神秘沙灘有峭壁、海蝕洞等，美景天成，吸引遊客，但在107年9月2日連續有沙灘車被瘋狗浪捲入海，造成重大死傷，縣政府下令禁止所有遊憩活動，經兩年半來與專家學者檢討及聽取各界意見，縣政府今天宣布解禁，今後以「原則開放、例外禁止」管理。

南澳神秘沙灘107年發生多起溺水傷亡意外，尤其9月2日傍晚在短短2小時內，連同附近的情人灣海域，一共被瘋狗浪捲入7名遊客落海。因考量水域遊憩及性命安全，宜蘭縣政府於107 年9月14日公告「南澳地區海域禁止水域遊憩活動」，該區所有海上活動都一律禁止。

這一、兩年來不斷有人反映爭取開放，聲浪未歇，縣政府基於遊憩安全、環境生態、居民生活及漁民生計等原則，滾動式檢視水域，以「原則開放、部分限制、例外禁止」作為管理，更在108年12月委託國立成功大學辦理南澳地區海域禁止水域遊憩活動的檢討評估。

經聽取各界意見及綜合成功大學專業評估意見後，朝「原則開放、例外禁止」方向進行修正，考量該水域發生過溺水意外，民眾對該區水域熟悉度及提供民眾可從事水域遊憩活動種類風險。

採取分階段方式開放，110年2月25日第一階段即這次公告先開放中、低風險活動項目，公告1年後，縣府將視風險情形及活動狀況，滾動檢討，作為未來第二階段開放參考。

第一階段開放活動項目與範圍如下:

一、活動項目，游泳、衝浪及水上腳踏車全年禁止從事；其餘水域遊憩活動，於每年10月至隔年3月禁止從事。

二、活動範圍為烏石鼻及和平溪口海域，自高潮線向海延伸400 公尺。