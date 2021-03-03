聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／228受難家屬看蔣介石銅像拆除 「很高興終於拆了」
矗立基隆火車站前圓環的蔣介石銅像，市府今天配合國門廣場工程施工拆除，雖施工時斷成三截，仍送桃園慈湖安置；基隆市228和平公益協會理事長周振才也是228受難者家屬，他特地到場看拆除作業，說：「很高興！早就要拆了！」
牙醫師周振才是228受難家屬，叔叔當年遭槍殺慘死河邊，父親被軍隊逮捕，他原在日本定居，父親生病後毅然返台接手診所，「我要讓診所撐滿百年，這是使命，也讓更多人知道228真相」；他是現任基隆市228和平公益協會理事長。
周振才說，今天非常高興，「228的元兇」終於拆了；他指很多受難者家屬都等了非常久，終於等到銅像拆除，台灣人都唾棄這位「黑人」，因為銅像黑黑，「蔣公是國民黨在叫的，我們不會叫蔣公」，拆除銅像代表去除威權，被噴漆也是剛好而已，表達台灣人的心聲，他認為基隆其他地方銅像也要拆。
市議員張之豪指出，因新的都市規畫與基隆港振興計畫，才將空間釋放、有效使用，給大家便利空間；蔣介石銅像移置桃園慈湖，把威權東西妥善處理，並非毀損，盡可能以和解方式讓銅像在台灣歷史有並存及教育意義。
這座蔣介石銅像在基隆火車站前圓環有70年歷史，市府今拆除時因底座堅硬，拆了3個多小時，下午吊車吊起時慘斷成3段，頭身分離。市府工務處長張元良表示，因年代久遠，原先底座用混凝土與鋼筋交築，吊車施加壓力過程一拉起就攔腰斷掉，後續仍會送到慈湖紀念公園設法修復，把斷裂處接合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言