改選理事 宜蘭三星地區農會在野派獲勝確定「變天」

宜蘭10個鄉鎮、地區農會改選理監事今天結束，一如預期，三星地區農會9席理事中，由在野派拿下5席、當權派4席，確定綠地變藍天；而另外出現競爭局面的五結鄉農會，仍是當權派掌握多數理事席次，延續下屆農會主導權。

各地農會在上月21日已經先選出45席會員代表，最近這兩天由會員代表投票選舉理監事，10個鄉鎮地區農會中，出現競爭的只有三星地區農會與五結鄉農會。

日前改選農會會員代表開票結果，三星地區農會由在野派拿下26席、當權派19席的會員代表；今天舉辦理監事選舉，投票結果並無太大意外，理事應選9席中，由在野派拿下5席、當權派4席；監事應選3席中，在野派2席、當權派1席。

已經辦理登記候聘總幹事的謝志旭，是三星農會現任績優總幹事、也是目前的當權派人馬，他今天見到理事席次落後，自己將無法獲得遴聘，大勢已去，坦承失敗，要回家種田去。

接下來將要由理事選出理事長，再由理事長遴聘總幹事。在野派將推出三星地區農會大同辦事處課員李智遠，登記第二階段的總幹事候聘，目前應該無人跟李智遠競爭，可望在第二階段遴聘中過關。

五結鄉農會日前選出45席會員代表中，當權派拿下絕大多數的29席，接著改選理監事，9席理事中更拿下6個席次，穩穩續由當權派主政。

三星地區農會改選「變天」，兩派幕後重要操盤手是現任國民黨籍鄉長李志鏞與民進黨籍縣議員陳文昌，李志鏞的表弟李智遠要爭取總幹事、陳文昌的兒子要爭取理事。

而在上一次縣議員選舉中，民進黨退黨參選的前鄉長黃錫鏞與陳文昌交戰激烈，雖然黃錫鏞落敗，但黃這次出手相助農會在野派獲勝，可見其基層實力仍在。