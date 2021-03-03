民意反彈花蓮設場許可遭廢止 卜蜂向農委會訴願打贏了

卜蜂集團原本打算在花蓮大規模設場養雞，引起強烈反彈，縣府去年7月廢止卜蜂養雞場的農業用地作農業設施容許使用同意書。卜蜂不服向農委會提出訴願，近日結果出爐，農委會認為縣府廢照理由不足，撤銷原處分。

對此，反卜蜂自救會聯盟表示「非常不能接受」；縣府代理秘書長張逸華說，縣府收到農委會函文後，內部已開過法律諮詢會議，就相關疑義再次行文給農委會，請求解釋，並強調，此事還在訴願程序，未到最後階段。

縣府去年7月廢止卜蜂在花蓮新設5場的容許使用同意書，卜蜂去年6月也聲明花蓮設場作業暫停，但後來提出訴願，農委會近日作出決定，撤銷縣府處分。

農委會訴願決定書指出，花蓮縣政府以卜蜂違背向民眾溝通的承諾，亦不尊重在地民意，導致民眾抗爭，造成社會內耗，嚴重影響花蓮產業發展，為避免社會持續分裂對公共利益造成重大損害為由發照，但是對於卜蜂設場將產生何種「重大危害」卻沒有提出任何事證，認為縣府此舉違背行政程序法第12第5款「須有為防止或除去對公益的重大危害」。

農委會認為，縣府沒有提示應給予卜蜂何種程度的合理補償，逕憑假設性、空泛性、非具體性的理由作出撤照處分，程序及依據均有不合，認為是違法的行政處分，因此撤銷。

「非常不能接受」，反卜蜂自救會聯盟表示，卜蜂財團先前在西部有多次汙染環境、汙泥偷倒農地等不良紀錄，我們花蓮各地方反卜蜂相關組織多次邀請卜蜂說明，卻一再撲空，甚至卜蜂去年6月11日信件內容表示「沒有必要召開公聽會」，讓在地居民如何信服？且去年12月卜蜂坦言該案與在地溝通不良，會在西部地區另尋土地接續投資，卻提出訴願，讓人擔憂卜蜂是否將捲土重來，引爆地方民眾再次走上街頭進行陳抗。

自救會希望花蓮縣政府能就卜蜂事件、新設畜牧場管理自治條例辦法廣納民意，讓卜蜂及日後相關開發進駐花蓮時，能做人民最有力的後盾。