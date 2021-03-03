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台東東海岸3農會改選 2農會挑戰派稍領先
台東縣東海岸包括東河、成功及長濱等3農會今天改選，其中成功和長濱農會競爭激烈，當權派、挑戰派各自穩住基本盤，以限制連記法投票，據瞭解挑戰派目前稍占優勢。
縣府農業處表示，長濱鄉農會理事選舉應選9席，以限制連記法投票，現場120票平均分配給10候選人，最後以抽籤方式抽出9位當選；成功鎮農會應選出理事9席，5名篤定當選，其餘4名則由5位同票數候選人抽出。
另相較於成功及長濱，東河鄉農會選舉較為平順，現任總幹事廖傅民同額競選，連任幾乎沒有問題。至於成功鎮農會現任總幹事吳全德及長濱鄉農會現任總幹事林純美能否保住連任，仍待下週揭曉。
據地方人士分析，成功鎮農會及長濱鄉農會，現階段挑戰派稍占優勢，隨時都有可能翻盤成功。
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