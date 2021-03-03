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宜蘭客家週 縣府大廳提供客家服飾體驗

中央社 / 宜蘭縣3日電

「2021宜蘭客家週」系列活動今天起一連3天，在縣府大廳登場，規劃有客語闖通關遊戲、客家服飾體驗等有趣內容，歡迎民眾參加。

宜蘭縣民政處表示，農曆正月20日是客家人的天穿日，也是客家人的小過年，是為感念女媧煉石補天而衍生的傳統節慶。這天客家人不耕田、不織布、不工作，會唱山歌、吃甜粄，展現傳統客庄歡慶的氣氛。

民政處指出，今年度「宜蘭天穿日」活動原訂於2月27日在中興文化創意園區舉辦，但因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，暫停辦理，但為延續客家民俗節慶文化，縣政府從今天起一連3天，每天上午11時至下午2時，於縣府縣民大廳改辦「2021宜蘭客家週」活動。

民政處表示，「2021宜蘭客家週」規劃有「客家米食連連看」等客語闖通關遊戲，還有「Q版客家人物畫像」及「客家服飾體驗」等有趣的互動內容，希望讓洽公民眾感受濃濃客家氛圍。

疫情 客語

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