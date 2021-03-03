宜蘭書法家「暘谷」劉和明驚傳病逝令人不捨 享壽78歲

宜蘭名書法家劉和明因心臟疾病於昨天病逝，他從小勤學書法，練就一手好字，65歲從校長退休後，被延攬進入縣議會服務，20幾年來議會各黨派議員所需春聯、中堂、匾軸等均出自其手，他為人熱心謙和，以字會友、廣結善緣，也從事義務書法教學，突傳噩耗讓人不捨，不少議員聞訊也感嘆人生無常。

劉和明，字暘谷，出生於民國33年，頭城鎮人，頭城是開蘭第一城，素來文風鼎盛，他從小師事書法大師康灧泉先生，後來又勤學各家書法，練就筆下蒼勁壯美，自成一格，龜山島普陀巖的掛匾「恩澤四海」即為其所書寫。

人稱劉校長的他在公館國小退休後，被延攬進入宜蘭縣議會服務，他非常「好央叫」而且書寫速度極快，某某議員要上場質詢時，急需要一幅海報，不出幾分鐘成品出爐，而舉凡議會或議員對外的賀榜、中堂、匾軸、春聯及輓聯等也幾乎出自其，20幾年來大家都少不了這位好幫手。

他從不吝嗇與人分享墨寶，除勤練書法外，也熱心公益活動及書法教學，長者風範讓人尊敬。頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，過年前劉校長常受邀到頭城火車站前寫春聯，大家排隊搶著拿，而他也長年在地方上義務從事書法教學。

有一次受邀返回母校頭城國小，當場有人提議請他揮毫，臨時找不到毛筆，剛好有拆下來未丟掉的窗簾布，他拿起折一折成了抹布，表演「抹布揮毫」，一氣呵成、暢快淋漓，讓人拍案叫絕。

陳秀暖說，劉校長對於工作及專業執著，儘管去年多次因病進出醫院，今年過年前在大家最需要應景春聯時，他還是抱病到議會幫忙，見其如此認真，萬分不捨，擔心把身體搞垮了，她曾私下賴劉校長不要太累。