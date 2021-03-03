3張發票換樹苗 花蓮植樹月11場活動將送8900株苗木

3月植樹月，花蓮林區管理處將從3月5日起，在全縣舉辦11場贈苗活動，共準備8900株肖楠及牛樟，3張發票就能換一株，所得發票將捐給縣內的慈善及社福團體，植樹愛地球也能做公益。

花蓮林管處3月舉辦的贈苗活動，分別是5日在萬榮村活動中心、6日在吉安慶修院、9日在鳳林鎮民廣場、11日在光復鄉馬太鞍活動中心。12日有5場贈苗活動，分別在花蓮林管處、林管處新城、南華、玉里工作站及瑞穗生態教育館，13日在新天掌樂團旁星巴搶門市及編號2619保安全，最後一場是16日移師豐濱鄉公所前廣場。

林管處表示，春天特別是驚蟄和春分前後，是植物生命力旺盛的時候，也是最好的植樹季節。今年植樹月以「森存之道」為主題，主張適地適木，營造良好的棲地，讓原生物種好好生存。

因此今年植樹節準備8900株肖楠及牛樟，都是抗病蟲害、適應力強的台灣原生種，也比外來種植栽更能適應本土環境。且首度使用以纖維素製成、可分解且對環境無害的透明玻璃紙來包裝苗木，民眾領回苗木後可直接放入花盆或花器中，灌水濕潤土壤，不需要再脫頒，可以減少塑膠容器所造成的環境二次傷害。