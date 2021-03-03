昔日癌童成放射科醫生 周大觀基金會助癌生快斷炊

周大觀文教基金會今天會同全球熱愛生命獎章得主退休警察陳前到溪湖國中演講，基金會創辦人周進華說，為了幫助罹癌學生而設置「抗癌圓夢助學金」，其中協助的學生有人現在已成為放射科醫生，但最近受疫情影響，捐款少了六成，基金面臨斷炊，也呼籲各界捐款、捐電子發票助癌童。

周進華說，每年約600位罹癌學生求助周大觀文教基金會，希望罹癌學生不要孤獨面對癌症、不要放棄，協會幫助的學生中也有一半以上抗癌成功，其中有一名國小六年級罹患神經母細胞瘤，抗癌六年成功，現在已成為放射科醫生，幫助更多癌童。

還有一名台東女中女學生罹患鼻煙癌，當初原診斷為末期，都以為沒救了，女學生休學治療，後又轉學到關山高職，一邊抗癌、一邊苦讀，現已在北京師範大學教育研究所就讀，周進華總是鼓勵罹癌學生，只要意志力堅定還是可以戰勝癌症，生命仍有無限可能。

周大觀文教基金會執行秘書張芝瑄說，依據衛福部大數據近15年來20至39歲新增癌患成長15%，而20歲以下癌童也增加，協會每年接到約600位罹癌學生求助，其中100多位血癌學生苦等骨髓移植配對。希望各界踴躍捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票給協會，捐發票愛心專碼525，幫助最弱勢的癌童。

溪湖國中傑出校友、70歲退休警察陳前也是周大觀文教基金會第5屆全球熱愛生命獎章得主，他今天回母校分享自己的生命故事，他說，因警察工作繁重，甚至在爆炸案出生入死，三次差點陣亡，因此他也研發多種防爆器材，希望提升警政效率，防止傷害無辜百姓。

不過陳前曾因甲狀腺機能減退而手術，為了健康開始跑步登山，並熱愛捐血助人，退休後也沒閒下來，全力投入榮譽觀護人志工行列，跨國希臘、匈牙利、韓國、日本等國跑馬拉松516場、約繞地球一周4萬公里，登頂玉山63次、登百岳192次，用實際行動活出生命熱力。