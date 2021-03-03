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搶攻中高端客源 花蓮縣府推城市漫遊下午茶遊程
花蓮縣政府為搶攻中高端客源，與花蓮市形象商圈發展協會合作舉辦「城市漫遊記—下午茶節」，藉此來振興花蓮市商圈巷弄內的在地美食及文化。協會理事長劉玲玲表示，花蓮有很多深度旅遊、文創景點，因此整合店家產品，將新產品重新排列組合成下午茶，搭配走讀巷弄，盼吸引更多國旅旅客。
花蓮縣府觀光處今天舉辦「城市漫遊記—下午茶節」記者會，由創意主廚李建和介紹花蓮風格午茶，世界盃拉花大賽台灣區冠軍林紹興創意分享咖啡拉花，現場有多位觀光業者參與。
花蓮市形象商圈發展協會理事長劉玲玲說，在後疫情時代業者都在思考要怎麼協助台灣觀光，更希望把遊客留在花蓮，其實花蓮有很多深度旅遊、文創的景點，因此結合商圈店家，將新產品透過創意主廚料理，重新排列組合，規畫下午茶旅遊行程，加上請在地的老師走讀花蓮，介紹深度景點，希望下午茶套裝遊程，能吸引更多國旅旅客到花蓮。
劉玲玲表示，這次下午茶活動主要結合在地年輕人專業，利用職人的咖啡，花蓮近百年的名產店，結合甜點跟鹹點，製作成下午茶，吸引中高端客源，讓喜歡到花蓮休息放鬆的遊客體驗下午茶遊程。
下午茶遊程有3個主題，3、4月各有一場，每場時間下午2點至4點，由專人導覽花蓮城市漫遊及體驗特色風格午茶行程，品嚐創意主廚精選解構創意的花蓮滋味。
花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮縣府在這十多年來對旅遊文化產業求新求變，尤其是新冠疫情，很多觀光客在島內遊走，相信很多人看見台灣的美，縣府提升精品旅遊，在競爭強烈的觀光市場中，做出小而精、小而美、小而巧的旅遊行程，希望大家到花蓮慢下來，享受大自然洗禮。
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