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宜蘭11座親子館受歡迎 增加周日開放鼓勵爸爸來陪伴
宜蘭縣政府打造一鄉鎮一親子館，目前已經成立的11座親子館很受歡迎，家長一再反映要求延長營運時段，縣政府今天宣布從這個月起，增加周日開放時段，目前平地鄉鎮市都已經有親子館了，今年會在山地鄉也建置兩座親子館，更加普及化。
縣政府利用公益彩劵盈餘在最近一、兩年陸續開辦11處親子館委外經營，館內有各項遊憩設施、教具及專業幼保人員，甚至也有專為兒童律動而設的特色主題親子館；使用上採取親子預約登制，周二到周六開放，每天分上午及下午兩個時段，受理家長上網預約使用。
各地的親子館都頗受歡迎，有些家長經常向縣府建議延長時段，今天縣長林姿妙與縣府社會處長林蒼蔡等人前往壯圍親子館了解營運狀況，並宣布從3月起增加周日時段，也就是將來每周只休周一，因此各館也需聘請更多照顧人力。
此外，由於登記使用親子館時限定務必有家長陪伴，現況有些是隔代祖父母陪伴或媽媽帶小孩去，反而爸爸陪孩子前往的比例相當少。縣府社會處表示，增加周日開放時段，也希望爸爸利用休假時間，多前往親子館陪伴孩子。
縣長林姿妙表示，親子館的設置理念是為了填補家庭育兒資源不足的地方，館內布置適齡、適性的安全教玩具，還有專業老師協助，引導親子共玩共學；在婦女節前夕，除了落實平權及家務分工外，孩子的照顧責任也是雙方平等、共同分擔，希望親子館延長周日開放後，能讓爸媽們都能在親子館與孩子共織美好回憶。
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