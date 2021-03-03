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花蓮巷弄消防通道畫紅線 議員批法源引用失據要求撤銷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣消防局執行消防通道畫設作業，市區5到7公尺巷弄雙邊畫紅線，縣議員張美慧認為法源引用失據，要求重新檢討。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣消防局執行消防通道畫設作業，市區5到7公尺巷弄雙邊畫紅線，縣議員張美慧認為法源引用失據，要求重新檢討。圖／張美慧服務處提供

花蓮市近日有多條5至7公尺巷弄被畫紅線標上消防通道，雙邊禁停，引起民眾反彈。縣議員張美慧認為消防局畫設法源引用失據，要求先撤銷，並建議縣府訂定管理辦法再執行。消防局回應，評估原則是交通部運研所函頒規定，具全國統一性，引用沒有問題，但在執行時包括路寬認定基準等出現爭議，會儘速召集道路主管機關等單位開會協調，取得共識。

花蓮市福建街、中順街一帶巷弄，路寬約5到7公尺，近日被畫上紅線，標示消防通道，雙邊禁止停車。附近住戶認為法規可開放單邊停車，消防局卻要求兩邊都不能停，讓住戶完全沒辦法停車，太不合理，向張美慧、魏嘉彥、謝國榮等多位縣議員陳情。

張美慧今天表示，消防局2年多前開始執行市區巷弄消防通道畫設作業，由消防局將列管通道名冊交由鄉鎮市公所執行劃設。5公尺以下巷道雙邊畫紅線，為了消防救災需求，民眾可以理解，但近日連5到7公尺巷道也雙側畫紅線禁停，因為法源引用失據，引發民眾反彈。

她指出，已有幾個縣市對於狹小巷弄畫設消防通道有明確規範，像嘉義市以3.5公尺以上淨寬為標準，台南市是4.5公尺以下禁停所有車輛、4.5公尺到5.5公尺可停機車不能停汽車等。台北、桃園也都訂定管理辦法。但消防局僅援引「巷道停車管制評估原則」，把巷道寬度分成5公尺以下、5至7公尺、7至8公尺、8公尺以上4種規格，片面作為畫消防通道的法源依據，路寬起算界線也沒有明確解釋，作法太草率不負責，要求撤銷；也建議縣政府全面盤點巷道，因地制宜訂出管理辦法，定義消防通道標準、標線畫設原則等再執行。

消防局長林文瑞說，「巷道停車管制評估原則」由交通部運研所函頒，是全國統一性規定，依此原則畫設消防通道沒有問題。執行上會出現爭議，是因為路寬基準認定有落差，消防局為了救災需求，主張淨寬，但市公所、交通隊主張道路邊線起算，議員則認為要以建築線為基準。此外，5到7公尺寬巷弄原則不能停車，但可以視交通狀況開放單邊停車，這部分應由誰來認定，也需要再協調釐清，近日會召集縣府建設處、縣警局交通隊、鄉鎮市公所開會，取得共識化解爭議。

花蓮縣消防局執行消防通道畫設作業，市區5到7公尺巷弄雙邊畫紅線，縣議員張美慧認為法源引用失據，要求重新檢討。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣消防局執行消防通道畫設作業，市區5到7公尺巷弄雙邊畫紅線，縣議員張美慧認為法源引用失據，要求重新檢討。圖／張美慧服務處提供

張美慧 福建 嘉義

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