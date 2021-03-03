影／海廢丢棄瓶罐化身實用藝術燈飾 閃亮亮很驚豔

為倡議生活美學及資源再利用，國立海洋科技博物館與基隆社區大學視覺藝術生活美學創作指導老師李麗雲師生團隊合作，以角落美學的概念展有「美學生活-彩繪藝術瓶燈展」。這些被丟棄的瓶罐，原為不起眼的廢棄物，經師生團隊以蝶谷巴特拼貼彩繪的創作手法，搖身變成獨一無二且具多元風格且閃亮亮的藝術燈飾作品。

海科館館長陳素芬說，海科館主題館前身為日治時期北部火力發電廠，目前在海科館內陳展的李麗雲師生團隊所創作的彩繪藝術瓶燈，是師生們運用被被丟棄的瓶罐，經由創作與巧思，將資源再利用並賦予藝術與具實用的作品，四段的燈光設計擺設家中也可當小夜燈，深具巧思與藝術美感。

李麗雲老師表示，蝶谷巴特拼貼彩繪，有十足的趣味性，做出來的作品可以讓人會心一笑，手作之所以迷人，就是因為可以從中發揮自己的想法與看法，做出與眾不同獨一無二的作品。而資源回收再利用的物件，舉凡家中不起眼的東西或廢棄的物件，賦於它新生命後又會是一個與眾不同的作品，也會在視覺上給人煥然一新的感覺並且可提升生活品質。這次的酒瓶燈全部是資源回再利用的創作，賦予新的生命後就會與眾不同 既可做環保又可發揮創意並激發學員想像力，看到學生完成作品後滿意的笑容，這種成就的感覺是言語難以形容。