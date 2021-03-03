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台東熱氣球活動7月3日登場共37天 饒慶鈴：精采度不變
台東國際熱氣球嘉年華活動今年將於7月3日正式開跑，縣長饒慶鈴今天正式對外宣布，不過，總天數37天比起去年51天減少。饒說，經費允許下，會增加活動天數，隨時更新好消息。
饒慶鈴說，去年51天的活動，主要是縣府各局處樽節上半年的經費來投入，今年由於經費還在控管中，37天的活動是基本，縣府會持續盤點，如能樽節出多出來的經費，就能再投入活動。
縣府交通及觀光發展處表示，今年熱氣球從7月3日至8月8日止，37天的活動精采度維持不變，其中，系列活動有「熱氣球光雕音樂會」與「最美星空音樂會」將與大家熱鬧中浪漫相見，絕不能錯過。
另今年持續受到新冠肺炎疫情影響，縣府在溝通協調國外造型球是否順利來到台東的過程當中，一直遵守中央疫情指揮中心的規定，目前很多國家的狀況仍持續變化，熱氣球活動期間請允許縣府有一些空間，來適時彈性調整。
交觀處強調，37天的熱氣球活動，縣府會盡全力保持每天有數顆造型球，在現場讓民眾來體驗自由飛及繫留，希望讓大家身心都放鬆，並敬請拭目以待。
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