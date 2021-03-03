拜訪夜光家族 花蓮12處賞螢地點曝光
花蓮地區螢火蟲季將於3至5月展開，花蓮林管處舉辦「拜訪夜光家族」主題活動；花蓮縣政府推出「花現螢火蟲」賞螢地圖及Google線上賞螢地圖，點出全縣12處適合賞螢地點。
大地回春，螢光閃閃的賞螢活動陸續展開，林務局花蓮林區管理處今天表示，將於4月17日與4月24日傍晚於池南國家森林遊樂園區舉辦「拜訪夜光家族」主題活動，將手作螢火蟲發光寶盒，認識螢火蟲構造與發光原理，夜晚走訪森林，尋覓螢火蟲的身影。
花蓮縣政府則是推出賞螢地圖，邀請民眾一起加入「螢河‧銀河」之旅。花蓮縣政府盤點縣內12個賞螢地點，包括北區的鯉魚潭、池南國家森林遊樂區、荖溪、白鮑溪；中區有林田山林業文化園區、馬太鞍濕地、大農大富平地森林園區、萬榮鄉馬遠部落以及南區的瑞穗林道3.5k處（需乘四輪驅動車進入）、富源國家森林遊樂區/蝴蝶谷溫泉渡假村、赤科山、六十石山天池等。
花蓮縣政府表示，歡迎民眾到訪花蓮，感受大自然的美好，白天享受青山綠水、藍天白雲；夜晚欣賞繁星璀璨天空、螢火蟲閃爍跳耀林間，處處都是美景。
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