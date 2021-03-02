基隆忠一路天橋20日起48小時拆除 火車站前將大改道

基隆市火車站前國門廣場工程將全面啟動，市長林右昌今天宣布，決定將拆除天橋工期由原定的5天縮短至48小時，自3月20日凌晨開始進行，請民眾行經工區時改道，天亮後便可以恢復國光客運前以及火車站南站前的交通，把交通衝擊降到最低。

林右昌說，為進行國門廣場工程，市府原本計畫利用5個假日拆除天橋，經過市府與施工單位縝密研議後，提出新的方案，預計在3月20日凌晨開始，以連續48小時不斷電施工的方式進行。

市府工務處長張元良表示，20日凌晨零時開始，連續48小時拆除共5跨的天橋，施工單位預計在動工後的7小時內，拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便可以恢復國光客運前以及火車站南站前的交通。

配合忠一路人行陸橋48小時拆除2階段工程，因忠一孝四路口將進行施工交通管制，車輛駕駛人需改道行駛：

1.高速公路往返中山一二路或港西街車輛，請直接行駛港西高架道路進出。 2.忠一路往港西街車輛，請於忠一孝二路口改繞行孝二路經由31號橋、銜接中山一路通行。 3.中山一路往市中心車輛，請改繞行31號橋往市中心區。

20日7時後，港西街開放往忠一路通行後，亦可繞行孝四路與忠二路往市中心區。相關施工管制宣導標示，將責請施工廠商於施工前掛設宣導。

市府交通處長蘇先知說，包括市公車及公路客運大約有4處，配合施工計畫將分兩階段處理，原本在公車總站上下車的路線，以及3、4、6開頭在火車站南站上下車的路線，分別調整到孝二路，1、2字頭的路線則是在二信循環站，不過102、202因為繞行仁五路，因此維持在孝二路上下車；另外，國道客運是在火車站北站前迴轉，其餘仍維持在港西街上下車，但全部調整行駛西岸高架橋。