清水地熱超吸客 連假人潮衝第一 睡車上就為了搶入園

宜蘭縣轄風景區的228連假遊客入園數統計出爐，清水地熱遊憩區以2萬多人次遊客，搶下第一，而且超誇張是在228當天尚未開園，停車場就爆滿啟動總量管制，其中8成以上是外地客，甚至有人撤夜睡在車上，等著隔天一早入園。

清水地熱遊憩區表訂9點開園，園區250個停車位，只要停滿就採取總量管制一出一進，晚到的遊客只能把車停在園區外排隊等候，以致出現部分外地遊客為了搶入園，夜衝宜蘭，清晨5、6點就來等，有人則是前一天住宜蘭，第二天一早入園。

228當天遊客爆多，上午8點36分就啟動車輛總量管制，創下該園區啟動管制時間最早的紀錄，園區外排隊車潮最多長達1.5公里。

根據縣政府工商旅遊處統計，全縣16處縣轄風景區中，今年228連假遊客數排名前三名，依序是清水地熱遊憩區2萬487人次、五峰旗風景區1萬902人次、湯圍溝公園9260人次；除了清水地熱外，五峰旗風景區因為連結後方的聖母山莊（抹茶山），也成了連假期間的朝聖地。

若以去年228連假比較分析，去年前三名依序是清水地熱遊憩區1萬9371人次、梅花湖風景區1萬1230人次、五峰旗風景區1萬410人次，都沒有破2萬。

相較之下，清水地熱與五峰旗遊客數明顯衝高，而原本的梅花湖風景區人潮大幅下滑，擠出排名，取而代之的是礁溪湯圍溝公園。