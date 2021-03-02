快訊

北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水地熱超吸客 連假人潮衝第一 睡車上就為了搶入園

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供

宜蘭縣轄風景區的228連假遊客入園數統計出爐，清水地熱遊憩區以2萬多人次遊客，搶下第一，而且超誇張是在228當天尚未開園，停車場就爆滿啟動總量管制，其中8成以上是外地客，甚至有人撤夜睡在車上，等著隔天一早入園。

清水地熱遊憩區表訂9點開園，園區250個停車位，只要停滿就採取總量管制一出一進，晚到的遊客只能把車停在園區外排隊等候，以致出現部分外地遊客為了搶入園，夜衝宜蘭，清晨5、6點就來等，有人則是前一天住宜蘭，第二天一早入園。

228當天遊客爆多，上午8點36分就啟動車輛總量管制，創下該園區啟動管制時間最早的紀錄，園區外排隊車潮最多長達1.5公里。

根據縣政府工商旅遊處統計，全縣16處縣轄風景區中，今年228連假遊客數排名前三名，依序是清水地熱遊憩區2萬487人次、五峰旗風景區1萬902人次、湯圍溝公園9260人次；除了清水地熱外，五峰旗風景區因為連結後方的聖母山莊（抹茶山），也成了連假期間的朝聖地。

若以去年228連假比較分析，去年前三名依序是清水地熱遊憩區1萬9371人次、梅花湖風景區1萬1230人次、五峰旗風景區1萬410人次，都沒有破2萬。

相較之下，清水地熱與五峰旗遊客數明顯衝高，而原本的梅花湖風景區人潮大幅下滑，擠出排名，取而代之的是礁溪湯圍溝公園。

清水地熱遊憩區入冬以來紅不讓，園區地熱溫泉水可以泡腳，另有煮食池可以煮雞蛋及玉米等，入園不必買門票，停車計次50元，是設施相當好而且CP值高的遊憩區，最近湯屋即將開幕，讓遊客期待。

宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假時園區滿滿人潮大爆棚，而且破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假時園區滿滿人潮大爆棚，而且破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假時園區滿滿遊客，而且破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假時園區滿滿遊客，而且破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，啟動總量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，園區外車輛排隊等入園。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區很受歡迎，228連假破天荒在還沒開園前，停車場就被停滿，園區外車輛排隊等入園。圖／縣府提供

連假 梅花湖

延伸閱讀

新北三重、新莊行政園區啟動 最快2026年完工

連假旅遊人擠人 景點亮紅黃燈

藻礁公投連署「粉紅風暴」席捲 3天連假收10萬9315份

228連假才剛結束 清明連假疏運計畫來啦！

相關新聞

清水地熱超吸客 連假人潮衝第一 睡車上就為了搶入園

宜蘭縣轄風景區的228連假遊客入園數統計出爐，清水地熱遊憩區以2萬多人次遊客，搶下第一，而且超誇張是在228當天尚未開園...

基隆圓環蔣介石銅像明天上午拆 以後228不用派警站崗

基隆市「國門廣場工程」將延至20、21日，預計花48小時拆基隆火車站前圓環、天橋，市長林右昌今天表示，圓環前蔣介石銅像和...

台東農林漁牧業普查處今揭牌 5月1日起訪查

台東縣政府今天成立「農林漁牧業普查處」，縣長饒慶鈴表示，農林漁牧普查將從5月1日展開，為期2個月，了解農漁民的生活，請民...

夏季二湖鳳梨肉質細又甜 林姿妙呼籲買起來、吃起來

中國大陸海關總署日前宣布，暫停台灣生產的鳳梨銷往大陸，嚴重影響農民銷售。宜蘭縣員山鄉栽種「二湖鳳梨」，在市場上有口碑品質...

植物人奇蹟式甦醒 創世台東院為他辦畢業典禮

花蓮嘪姓男子高一時車禍成為植物人，在創世台東院安養，卻奇蹟式恢復，如今不但能言語，還能輕微行動，已具輕微生活自主能力，今...

批國民黨無可救藥退黨 基隆韓家軍隊長擬選市長

「此刻的國民黨無可救藥！」國民黨基隆市黨部前主委黃希賢，在2020總統選舉期間，全力相挺前高雄市長韓國瑜，被稱為「基隆韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。