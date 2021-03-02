花蓮香榭大道地板現裂痕 縣府：會盡快更換
歷經施工2年的花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程，於上月10日開放600公尺部分路段通行，路邊的人孔蓋、電信維修孔蓋卻驚現多處裂痕，令人擔心破裂傷及人車。花蓮縣政府建設處表示，該處為厚度約3公分的「化妝蓋板」，僅是裝飾用，易被汽機車壓碎，將盡快更換為不鏽鋼材質。
日出香榭大道總長1080公尺採分區施工，預計今年暑假完工，目前開放重慶路以西至南京街口人車通行，兩側道路寬3.9公尺作為汽機車專用道，速限為30公里。沒想到人孔蓋上出現裂痕，還有三角錐示警，卻仍有車輛經過，看起來非常危險。
縣府建設處長鄧子榆表示，香榭大道仍未完工驗收，因應春節交通先行開放，之前為了美觀，先在人孔蓋、電信維修孔蓋上放置「化妝蓋版」石材，不過只有3公分厚度，車輛經過容易因重量破碎，一定會盡快請施工單位更換為不鏽鋼等較堅硬的材質，也請民眾留意破碎處，不要停在孔蓋上太久。
另外，香榭大道兩旁花崗石板路面有約3、40公分落差，鄧子榆說，在十字路口有鋪平緩，可能因為車道傾斜，銜接到邊溝有落差，將請施工單位再補強，將工程做的更完善。
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