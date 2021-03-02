台東農林漁牧業普查處今揭牌 5月1日起訪查

台東縣政府今天成立「農林漁牧業普查處」，縣長饒慶鈴表示，農林漁牧普查將從5月1日展開，為期2個月，了解農漁民的生活，請民眾配合訪查提供資料，讓結果更精準，日後成為縣府施政參考，分配資源。

今天上午10點，農林漁牧業普查處在縣府大門口揭牌，縣長饒慶鈴、副縣長王志輝、秘書長陳明仁、主計處長廖美鳳、農業處長許家豪、民政處長顏志光共同揭牌。

饒慶鈴說，農林漁牧普查每5年1次，採全面性普查，了解全國農業資源及營運等資料，掌握區域發展情況等資訊，成為政府制定糧食安全、安全農業、設施型農業及作物保險等政策參考。

她說，普查員務必做到「3不2會」，「3不」是不洩漏個人資料、不會詢問無關資料、不會要民眾提供帳戶或存摺；「2會」是會攜帶普查員證、會親自遞送受訪戶函。