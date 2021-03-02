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基隆圓環蔣介石銅像明天上午拆 以後228不用派警站崗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
備受爭議基隆圓環蔣介石銅像明拆，蔡丁貴曾率眾爆衝突。圖／報系資料照片
備受爭議基隆圓環蔣介石銅像明拆，蔡丁貴曾率眾爆衝突。圖／報系資料照片

基隆市「國門廣場工程」將延至20、21日，預計花48小時拆基隆火車站前圓環、天橋，市長林右昌今天表示，圓環前蔣介石銅像和拆除工程無關，依計畫將在明天上午花3小時拆除移置。

位在基隆火車站前圓環中央的蔣介石銅像，長年來一直備受爭議，每到228警方常要加強巡邏，甚至派人站崗。2015年2月基隆獅球公園的蔣公雕像遭人「砍頭」，敲成碎片。同年3月4日火車站前圓環的蔣中正銅像又被人噴漆，寫上「基隆大屠殺」、「勿忘308」等字眼。

2017年2月27日當時的自由台灣黨主席蔡丁貴率領群眾到基隆，意圖拆除圓環蔣中正銅像。有人攀爬銅像，員警上前控制，警民爆發衝突。同年3月8日基市府在海洋廣場舉辦228追思會，蔡丁貴率眾到場要求拆除蔣中正銅像，再發生爭執。

蔣介石銅像一直以來是否要拆除，就引發不少討論及爭議。林右昌曾說，銅像拆遷問題不必刻意凸顯，未來會在城市改造的過程中自然移除。因此在這次國門廣場工程決定拆除，但進行移置。基市府與桃園市政府研商移往慈湖安置。

市府表示，國門廣場工程原預計農曆年後3月初動工，但因先前拆除工程流標重新招標，延至20、21日才執行。至於拆除蔣介石銅像，訂明天上午9時開始，預計要花3小時完成。

基隆 火車站 蔣中正

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