夏季二湖鳳梨肉質細又甜 林姿妙呼籲買起來、吃起來

中國大陸海關總署日前宣布，暫停台灣生產的鳳梨銷往大陸，嚴重影響農民銷售。宜蘭縣員山鄉栽種「二湖鳳梨」，在市場上有口碑品質非常好，縣長林姿妙表示，等到了盛產期，請大家多採購宜蘭鳳梨，努力「買起來、吃起來」，協助農民度過難關。

去年大陸海關多次從台灣鳳梨中抽檢發現檢疫性有害生物，日前宣布從3月1日起暫停鳳梨銷往大陸，因擔心重創農民產銷，連日來包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都動起來呼籲協助鳳梨農。

宜蘭員山鄉等部分鄉鎮也有生產鳳梨，尤其員山鄉二湖地區的土質及氣候不同，種出來「二湖鳳梨」的甜度及品質都相當好，不過目前尚未進入鳳梨的生產旺季。

縣長林姿妙今天在縣務會議中呼籲縣府各局處及機關團體多照顧辛苦認真的農民，入夏到了產季時，請大家都買起來、吃起來，讓農民放心，並且有信心把品質做得更好。