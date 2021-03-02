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植物人奇蹟式甦醒 創世台東院為他辦畢業典禮

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
嘪姓男子試著努力拋起學士帽，卻因力氣不足無法成功。記者施鴻基／攝影
嘪姓男子試著努力拋起學士帽，卻因力氣不足無法成功。記者施鴻基／攝影

花蓮嘪姓男子高一時車禍成為植物人，在創世台東院安養，卻奇蹟式恢復，如今不但能言語，還能輕微行動，已具輕微生活自主能力，今天「畢業」轉往慎修養護中心繼續復健，成為院內首名「畢業生」，院方為他穿上學士服參加「畢業典禮」。

植物人甦醒的機率很低，目前創世台東院安養50名植物人。坐在輪椅上的嘪姓男子今年23歲，努力舉起右手要拋手中的學士帽，但力氣依然不足，眾人依然為他鼓掌。

院長王玉鳳致畢業證書並獻花，員工齊聚門口祝福他出院，在旁人協助下，切蛋糕表示重生迎向新旅程。

王玉鳳說，嘪姓男子103年就讀高一時騎機車發生車禍，腦部受創成植物人，當時毫無知覺，臥床依靠家人照料，但父母親需要工作維持家計，隔年含淚把他送到台東。

到院時他處於完全癱瘓狀態，治療師不斷提供感官刺激協助復健，約半年後眼睛已可對焦、聽得到聲音，後來也可勉強發出氣音，開始進食。嘪姓男子是創世台東院第一名甦醒的植物人，很眾人很大的鼓舞。

嘪姓男子說，他會努力復健，希望有天能騎著電動車回去探視。他的家人也非常開心，希望他能早日恢復。

創世台東院為嘪姓男子慶祝「畢業」。記者施鴻基／攝影
創世台東院為嘪姓男子慶祝「畢業」。記者施鴻基／攝影

植物人 台東 復健

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