批國民黨無可救藥退黨 基隆韓家軍隊長擬選市長
「此刻的國民黨無可救藥！」國民黨基隆市黨部前主委黃希賢，在2020總統選舉期間，全力相挺前高雄市長韓國瑜，被稱為「基隆韓家軍隊長」，黨齡40年的他，今天宣布退出國民黨，痛批內鬥內行，對改革失望，指國民黨此刻已無可救 。
黃希賢說，在韓國瑜被「鬥倒」後，他也被黨打壓排擠，「被動式」拔掉主委一職，並遭要求退出所有群組，踐踏、羞辱近40年老黨員的自尊，他因近1年來等不到一個公道，宣布退出國民黨。
黃希賢表示，國民黨去年1月11日大選慘敗後，他也自認需負起敗選責任，願意跟隨其他7位縣市主委即刻辭掉主委一職，但黨中央同月下旬就找他談話，希望在黨的艱困時刻能夠留任，於是他才接受慰留。新主席江啟臣3月上任後，說要邀請全台22縣市黨部主委談話，沒想到等不到主席，3月30日下午等到的竟是選動部的主任打來說「謝謝你這2年來辛苦付出，你1月22日請辭准了，那就做到明天」。
黃希賢指出，黨的路線不清，甘於淪為「跟風」。軟弱無力、空喊改革、要團結，卻是黨同伐異、不思連敗之恥，毫無進取作為，黨成為某些特定權貴操弄的機器，完全無視地方基層的聲音，加上地方上派系林立，各懷鬼胎，沒人願意真心為黨付出，「有些善弄權術、在黨危難時跑不見，看到選舉有機會才出現的人」，憑著個人私慾打壓真心願意奉獻的政治素人，上下裙帶的「宮廷政治」，為剷除異己、妄想隻手遮天，這樣的黨根本得不到民心。
「原本被情勢大好的韓國瑜外溢效應下、基隆市長、立委卻因少數票數差距輸掉了！就是被不團結且人謀不臧給擊垮的」黃希賢痛陳，下情無法上達，每次向黨陳報的民情，都未被重視，只在在強調藍大於綠！一盤好棋全部打壞！而他一肩扛起人才、財務都流失的市黨部，豈料最後卻被「割稻尾」，不忮不求的人反變成傻瓜，呼籲忠誠的黨員們，是否該好好深思一番？
對於前主委退黨，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁回應說，他感到相當遺憾，肯定也感謝黃希賢過去對基隆市黨部的付出，期盼黃能不忘初衷，留在黨內一起為共同的目標努力，現在是國民黨最艱困的時侯，需要黨員先進們的群策群力，黃退黨一事會盡力挽留，如果堅持離去，會給予最誠摯的祝福。現在的國民黨只有團結才可能重新站起，重返執政，這才真正是全民之福。
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