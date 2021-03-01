公有市場清空基市府強調為安全 議員質疑利益有多大？

基隆市政府要求公有富貴市場承租攤商、住戶搬遷，引發住戶疑心中不平上吊抗議，喧驣一時。市府在攤商、住戶全搬走後，今天關閉市場鐵門，並在門口張貼公告「富貴市場已廢止使用，建物危險禁止進入」，讓事件暫告一段落。

市場現址未來如何處置？市府產發處表示，會先拆除危險建物，夷為平地，再視地方需要、市府政策決定用途。當地中正區信義里長江添丁說，附近8里只有這處傳統市場，拆除費用比維修費高，市府應利用人員全部搬出的機會，「放棄」屋況最差的4樓，重新整修1、2、3樓，恢復市場營運。

基隆市議員呂美玲質疑「利益到底有多大？」，市府才會在沒有編列拆除經費，也沒有重建、使用計畫的情形下，急著趕走攤商和住戶？外傳市府可能把地賣給建商開發，希望不是真的。

位在義二路的富貴市場是4樓建物，1樓原為零售市場攤位，2樓是信義里民活動中心，3樓住家，4樓是停用約20年的里民會堂。市場4樓天花板去年7月4樓發生水泥塊剝落事件，市府加快清空作業，今年2月9日張貼公告要求攤商和住戶2月27日前清空，3月1日封閉市場。

攤商2月22日曾到市府大門口拉白布條，高喊「反霸凌、護權益、求生存」口號表達抗議。租住3樓謝姓老婦人原在1月中旬搬離，但2月24日晚間又回市場租屋處上吊，所幸經人發現送醫，轉進加護病房治療。