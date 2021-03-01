台東旱情又擴大 長濱今天下午啟動7區輪流灌溉

台東長期未大量降雨，旱象難解，繼池上、關山、鹿野、卑南渠圳陸續啟動分區輪流、合流灌溉，台東農田水利管理處宣布今天下午4點起長濱圳也啟動分區輪灌。長濱每年僅有一期稻作，如乾旱影響收成或品質，等於全年辛勞泡湯，農民非常憂慮。

長濱約有300公頃稻田，位在可和池上伯朗大道比美的金剛大道兩側，不像縱谷池上、關山、鹿野等主要良質米產區有兩期稻作，長濱每年僅有第一期稻作可收穫，水源多來自山區泉水，去年暑期乾旱長濱沒有受到影響，但今年一期稻作旱象依舊，引發農民恐慌。

林姓農民說，水稻的生長期幾乎都需要水，插秧和抽穗期特別重要，如今正值插秧初期，卻碰上缺水，如果水源不足，可能會影響日後收成或品質，影響重大。

今天下午4點開始，長濱圳將分山崙、長濱、長光、城子埔、真柄、三間和大俱來7區輪灌，每天開水1區， 1周後輪完，直到旱象紓解為止。台東農田水利處表示，因長濱圳進水口水源明顯減少，已不足以全面供應灌溉，所以決定啟動輪灌。

台東農田水利處長濱工作站表示，上次啟動輪灌印象已經隔很久，且一般會到4、5月夏天水源比較少的的時候才啟動輪灌，這次卻破天荒在3月初就啟動。