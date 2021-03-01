快訊

藻礁爭議燒！環團爆蔡總統看地圖沉思 說了一句話暴露疑點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東旱情又擴大 長濱今天下午啟動7區輪流灌溉

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長濱圳剛剛啟動分區輪流灌溉，將從山崙開始，每天灌溉1區。圖／長濱鄉農會提供
台東縣長濱圳剛剛啟動分區輪流灌溉，將從山崙開始，每天灌溉1區。圖／長濱鄉農會提供

台東長期未大量降雨，旱象難解，繼池上、關山、鹿野、卑南渠圳陸續啟動分區輪流、合流灌溉，台東農田水利管理處宣布今天下午4點起長濱圳也啟動分區輪灌。長濱每年僅有一期稻作，如乾旱影響收成或品質，等於全年辛勞泡湯，農民非常憂慮。

長濱約有300公頃稻田，位在可和池上伯朗大道比美的金剛大道兩側，不像縱谷池上、關山、鹿野等主要良質米產區有兩期稻作，長濱每年僅有第一期稻作可收穫，水源多來自山區泉水，去年暑期乾旱長濱沒有受到影響，但今年一期稻作旱象依舊，引發農民恐慌。

林姓農民說，水稻的生長期幾乎都需要水，插秧和抽穗期特別重要，如今正值插秧初期，卻碰上缺水，如果水源不足，可能會影響日後收成或品質，影響重大。

今天下午4點開始，長濱圳將分山崙、長濱、長光、城子埔、真柄、三間和大俱來7區輪灌，每天開水1區， 1周後輪完，直到旱象紓解為止。台東農田水利處表示，因長濱圳進水口水源明顯減少，已不足以全面供應灌溉，所以決定啟動輪灌。　

台東農田水利處長濱工作站表示，上次啟動輪灌印象已經隔很久，且一般會到4、5月夏天水源比較少的的時候才啟動輪灌，這次卻破天荒在3月初就啟動。

台東 農民

延伸閱讀

影／囂張！水情告急水井電纜遭竊 老農發現竊賊還遭威脅

8坪窳陋屋擠5人都更卡 水源二三期容積獎勵放寬至2倍

台東基層農會選舉 長濱、成功農會恐翻盤

北市水源快往中正橋匝道 明天起將封閉至明年底

相關新聞

公有市場清空基市府強調為安全 議員質疑利益有多大？

基隆市政府要求公有富貴市場承租攤商、住戶搬遷，引發住戶疑心中不平上吊抗議，喧驣一時。市府在攤商、住戶全搬走後，今天關閉市...

影／台東南迴公路午後恢復順暢

台東縣今早近中午車流開始增多，直到下午1點多金崙新橋和多良附近出現局部路段壅塞，但午後隨即恢復正常。警方分析二二八連假到...

台東旱情又擴大 長濱今天下午啟動7區輪流灌溉

台東長期未大量降雨，旱象難解，繼池上、關山、鹿野、卑南渠圳陸續啟動分區輪流、合流灌溉，台東農田水利管理處宣布今天下午4點...

迎接今夏黃金海 縣府打造宜蘭市首條阿勃勒綠色廊道

篤行國宅是宜蘭市最早改建的眷村，數排5層樓公寓位處繁榮的復興商圈，鬧中取靜，尤其巷道兩旁的阿勃勒樹經由社區人士妥善照顧，...

花蓮縣府補助農業資材 明天開放申請

花蓮縣為農業大縣，縣政府為協助農民降低生產經營成本，開放農業資材補助，只要是設籍花蓮的農民，每公頃可補助新台幣1800元...

傳統市場活化村民聯誼中心 更方便反映公共事務

花蓮吉安鄉北昌市場近年因經營瓶頸沒落，舊有辦公室也閒置，有鑒於北昌村約有9千名居民，更方便反映公共事務，吉安鄉公所將此地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。