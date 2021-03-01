迎接今夏黃金海 縣府打造宜蘭市首條阿勃勒綠色廊道

篤行國宅是宜蘭市最早改建的眷村，數排5層樓公寓位處繁榮的復興商圈，鬧中取靜，尤其巷道兩旁的阿勃勒樹經由社區人士妥善照顧，每年入夏時黃花盛開，垂吊型花朵相當吸引人。縣政府補助復興促進會增加休憩設施，打造市區第一條「阿勃勒綠色廊道」今天揭牌啟用。

「阿勃勒綠色廊道」位於民權新路47巷，每年5、6月開始阿勃勒樹黃花盛開，隨風搖曳，飄落花瓣如「黃金雨」般浪漫繽紛。這些樹都有年紀了，枝繁葉茂樹下好遮蔭，是宜蘭市區少數的綠意與休憩角落，也是居民感情交流及遊憩的場所。

去年復興文化促進會獲縣府補助培養社區規劃師，讓社區窳陋空間藉由小額雇工購料經費，進行改善並達到擾動效果；改造過程中，更組成復興里的保志工隊維護環境整潔，這次移除停車棚下的雜物，重新調整空間機能，改善停車動線，視覺上更通透明亮。

今天舉行阿勃勒廊道揭牌啟用典禮時，復興里16名鄰居全員到齊，不少地方民代都對這裡都充滿回憶。市民代表連聖懷說，他小時候經常在這裡玩；縣議員黃定和表示，阿勃勒樹是篤行里民的精神象徵，返鄉遊子還沒踏入家門，就先看到老樹迎接。

縣政府社會處表示，國宅的周圍環境四通八達、熱鬧繁榮，是宜蘭市區精華地段；國宅前身是官兵及眷屬的克難型「篤行二村」眷舍，改建後目前大部分居住退休長者、軍公教人士，有些是租房子的過客。