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迎接今夏黃金海 縣府打造宜蘭市首條阿勃勒綠色廊道
篤行國宅是宜蘭市最早改建的眷村，數排5層樓公寓位處繁榮的復興商圈，鬧中取靜，尤其巷道兩旁的阿勃勒樹經由社區人士妥善照顧，每年入夏時黃花盛開，垂吊型花朵相當吸引人。縣政府補助復興促進會增加休憩設施，打造市區第一條「阿勃勒綠色廊道」今天揭牌啟用。
「阿勃勒綠色廊道」位於民權新路47巷，每年5、6月開始阿勃勒樹黃花盛開，隨風搖曳，飄落花瓣如「黃金雨」般浪漫繽紛。這些樹都有年紀了，枝繁葉茂樹下好遮蔭，是宜蘭市區少數的綠意與休憩角落，也是居民感情交流及遊憩的場所。
去年復興文化促進會獲縣府補助培養社區規劃師，讓社區窳陋空間藉由小額雇工購料經費，進行改善並達到擾動效果；改造過程中，更組成復興里的保志工隊維護環境整潔，這次移除停車棚下的雜物，重新調整空間機能，改善停車動線，視覺上更通透明亮。
今天舉行阿勃勒廊道揭牌啟用典禮時，復興里16名鄰居全員到齊，不少地方民代都對這裡都充滿回憶。市民代表連聖懷說，他小時候經常在這裡玩；縣議員黃定和表示，阿勃勒樹是篤行里民的精神象徵，返鄉遊子還沒踏入家門，就先看到老樹迎接。
縣政府社會處表示，國宅的周圍環境四通八達、熱鬧繁榮，是宜蘭市區精華地段；國宅前身是官兵及眷屬的克難型「篤行二村」眷舍，改建後目前大部分居住退休長者、軍公教人士，有些是租房子的過客。
篤行國宅雖是公寓住宅，卻不像一般大廈有圍牆阻隔，各地民眾都可以隨時走進來共享美景。縣長林姿妙表示，縣府藉由推動地方創生活絡社區、 凝聚民眾向心力，期待入夏之際黃花盛開，歡迎遊客前來拍照欣賞美景。
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