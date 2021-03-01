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花蓮縣府補助農業資材 明天開放申請

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府開放農業資材補助，只要是設籍花蓮的農民，每公頃可補助新台幣1800元，將自明天（2日）開始受理申請。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府開放農業資材補助，只要是設籍花蓮的農民，每公頃可補助新台幣1800元，將自明天（2日）開始受理申請。記者王思慧／攝影

花蓮縣為農業大縣，縣政府為協助農民降低生產經營成本，開放農業資材補助，只要是設籍花蓮的農民，每公頃可補助新台幣1800元，供農民購買所需肥料等，將自明天（2日）開始受理申請，3月31日截止。縣府呼籲，請符合補助資格的農友記得於受理期間完成申請，別讓權益受損。

縣府農業處表示，農業資材補助自3月2日開始受理，預計11月展開發放作業，只要設籍於花蓮縣且實際從事農業生產、種植作物農民，每公頃耕地將補助新台幣1800元（非現金補助），以供農民兌換所需農用肥料。

農業處說明，依「花蓮縣農業資材補助辦法」，如非法占用公有土地，或已參加當年度「對地綠色環境給付計畫」，申請特殊耕作困難地區補助有案，以及參加造林計畫、原住民保留地禁伐補償土地，將不列入農業資材補助範圍。

若是參加當年度任一期作「對地綠色環境給付計畫」辦理綠肥、景觀作物及其他生產環境維護給付休耕者，可依面積核給2分之1補助額度。

農業處提醒，請符合補助資格的農友，於受理申請期限內，攜帶身分證明文件正本、印章及土地相關證明文件，至土地所在的鄉鎮市公所申請，如若有任何疑義可洽詢各公所或向農業處農政科查詢。

農業處表示，部分申請農友不是土地所有權人，申請的土地若承租國有土地，除了應依照契約規定，避免轉租、轉讓等違法情形外，受理公所如認有必要時，可指定申請人檢附相關文件，包括土地委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書等相關證明文件，未補件者，將無法申請農業資材補助。

農民 原住民 身分證

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