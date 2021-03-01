傳統市場活化村民聯誼中心 更方便反映公共事務
花蓮吉安鄉北昌市場近年因經營瓶頸沒落，舊有辦公室也閒置，有鑒於北昌村約有9千名居民，更方便反映公共事務，吉安鄉公所將此地活化打造為「吉安鄉北昌零售市場村鄰長服務所」，從市場轉變成村民聯誼中心，盼能增加村民活動空間。
鄉公所近年盤點鄉內公有設施，活化閒置空間，繼日前重新整理福興菸廠，打造吉安創客棧與創新創業協會館舍後，近日再活化北昌村擱置多年的市場，成為村鄰長服務所。
北昌村長劉文賢說，北昌市場近10年來在整體環境競爭下逐漸沒落，舊辦公室閒置未使用，感謝吉安鄉公所協力共構成鄰長們服務交誼的空間，讓鄉親們多了一個聯誼和村鄰長服務的聯繫處所。
35年的資深鄰長吳阿却對北昌村鄰服務所有著滿滿的期待，她希望未來以輪班方式，維護得來不易的空間，也讓每一位村民方便找到服務管道。市場裡已經營36年的豬肉攤商郭老闆更期待服務所的成立，可以為讓這個沒落已久的傳統市場增添生命力。
吉安鄉長游淑貞表示，吉安鄉居住人數居冠的北昌村，居民均關心周遭建設需求，除活化北昌市場閒置空間，鄉公所將針對市場老化問題，加強原有結構、耐震評估，後續將提計畫爭取中央經費補助，針對居民停車空間納入檢討，也將於近期召開市場規畫地方說明會，聽取攤商和居民的心聲。
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