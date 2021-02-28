宜蘭東港路巷道封路風波愈演愈烈 地主揚言所有路都封

宜蘭市東港路二段419巷道在過年後被地主封路，另闢11號都市計畫新道路以供通行，不料引起部分居民不滿，掛白布條抗議地主鴨霸。爭議風波愈演愈烈，地主今天張貼聲明，痛批部分居民貪得無厭，致地主名譽受損，近期將收回私有土地，並封閉所有私設道路巷口，維護自身權益。

如果目前已被封419巷道不能走，連同11號都市計畫由地主新闢的道路接著也被封，兩條私地道路同時封閉，影響大眾通行權益相當大，連日來爭議未歇，要闢路或封路幾乎都沒人管，居民近日徵求獲662人連署，準備前往市公所陳抗。市長江聰淵表示，已連絡地主在228連假後上班第一天，前往市公所溝通協調。

地主今天在現場張貼聲明指出，宜蘭市東港路419巷屬於私人土地，因整地封路案遭致特定住戶無理取鬧，採用不當陳抗手段，致地主權益嚴重受損，漠視地主善意提供土地開闢道路，無償提供用路人通行；為爭取土地所有權益，近期將收回所有私有土地， 封閉所有私設道路巷口。聲明一出，今引起附近居民議論不斷，里長也趕來關切。

據了解，419巷道位於東港路省道旁，屬祭祀公業林雅厚所有，提供通行長達30幾年。據傳，地主整理有意與建商合作興建大樓，決議封閉穿過建地中的419巷道，另在旁邊利用自己的土地，闢建11號都市計畫道路以供民眾通行；自從蓋好道路之後，市公所主辦會勘，並要求公路總局畫標線、縣政府設交通號誌。

地主基於所有權人的合法權益，早在半年前提出封路想法時，曾透過縣議員找上縣府，縣府要求地主必須做好跟居民、市公所溝通，但如今地主封路引起居民抗議必須繞路而行，而且地主自行開闢的道路目前也還沒有單位接管，就已開放供用路人通行，管理權屬單位不明，萬一發生道路交通事故，釐不清責任。

封路爭議、道路接管出現問題後，縣政府去函市公所，市公所表示近期要接管，地主也說願意捐出11號計畫道路土地。

地主若願意捐出11號道路土地供做道路用地，日後政府機關免於徵收，而且地主透過捐地也可獲得容積移轉，讓原本要興建大樓的土地獲得更高的容積率，大大提高土地開發利用價值。

宜蘭東港路二段419巷道封路風波愈演愈烈，地主不滿被罵鴨霸，今張貼聲明指出部分住戶漠視地主善意提供土地開闢道路，近期將收回所有私有土地， 封閉所有私設道路巷口。記者戴永華／攝影

宜蘭東港路二段419巷道封路風波愈演愈烈，地主不滿被罵鴨霸，今張貼聲明指出部分住戶漠視地主善意提供土地開闢道路，近期將收回所有私有土地， 封閉所有私設道路巷口。記者戴永華／攝影