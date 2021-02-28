228連假 花蓮海洋公園、新天堂樂園湧上萬人

今天是228連續假期第2天，花蓮天氣陰時多雲，蘇花路廊交通順暢，許多人利用假日短途旅遊，其中最多遊客當屬遠雄海洋公園及新天堂樂園，分別有6500人及6萬人次入園，人氣非常旺。

花蓮吉安鄉新天堂樂園、台開心農場湧入超過6萬人次，台開指出，很多遊客選擇到拍照打卡熱點貨櫃星巴克喝咖啡，並到美食街、主題餐廳、貨櫃市集享用美食；台開心農場提供騎馬體驗及可愛動物餵食，場域空曠適合親子踏青呼吸新鮮空氣，有很多遊客都是花蓮鄉親帶著外地的朋友走走逛逛。

遠雄海洋公園表示，228連假第二天有大批遊客入園，預計今天入園人數約6500人左右，預估228假期3天約有1萬1千人造訪。觀看海豚海獅表演的遊客將現場擠得水洩不通，仍不忘戴上口罩做好防疫措施。

公路總局第四區養護工程處指出，截至下午3點，蘇花路廊南下車流量為5879輛，北上有4478輛，午後北返車潮逐漸變多，蘇花路廊車流為北上多於南下。在旅行時間方面，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改約84分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改需101分，車流順暢。