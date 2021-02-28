基隆火車站外許多人走過的天橋要拆了 站前吹起懷舊風

基隆市長林右昌推動「國門廣場工程」，改造基隆火車站前地景，許多基隆人走過的站前人行陸橋（天橋）即將走入歷史。不少人特地到天橋取景，把從不同角度拍攝的天橋照片，上傳基隆在地臉書社團，有人傷感舊日時光不再，有人期待新國門誕生。

基隆市長林右昌1月中旬宣告「國門廣場工程」農曆年後動工，工程人員2月22日進場，先拆除火車站前圓環與天橋間三角形花圃，圓環及天橋預計3月動工。由於事涉圓環內故總統蔣中正銅像移往桃園慈湖雕塑公園期程，工務處尚未公布施工時間和交通配套方案。

近期陸續有人把從遠處拍天橋全景，或是站在天橋拍街景，甚至出動空拍機取景，再把照片上傳臉書基隆人、基隆大小事、基隆人日常等社團各抒所懷。有人感嘆沒想到這座天橋，竟比有「舒淇天橋」之稱中山陸橋更早消失在基隆街頭。有人期待新國門，但對施工期間交通動線感到憂心。

從基市府觀光及城市行銷處新聞科長退休的謝志煌，受齊柏林「看見台灣」紀錄片影響，自學空拍攝影，2014年花2個月拍成「飛悅基隆」影片，上傳YouTube網站，至今累計觀看人次62萬次。日前他也上傳數張天橋照片，貼文表示，在拆除前空拍地景留作紀錄。有網友留言，「好棒的紀念照片，我會懷念的。」