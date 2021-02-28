228追思紀念活動 林姿妙擁抱受難家屬雙手合十悼念

宜蘭縣政府今天舉辦228追思紀念活動，受難家屬代表呂崧海訴說他父親被槍殺過程，宜蘭遇禔傳唱樂集以念歌的方式追憶歷史，氣氛感人。縣長林姿妙活動結束後擁抱受難者家屬，一一在他們胸前別上百合花胸針，輕聲一句「辛苦了」，並在228紀念物的罹難者圖像前，雙手合十悼念。

宜蘭縣228紀念物名為「歷史之澄鏡」位於宜蘭運動公園，表面看去是一池水，池水往下垂流，地面以下才是紀念物的主體。今年的228追思紀念活動以「自由」為主題，透過「天・光」及「台灣的唸歌」等表演的詮釋，感覺寧靜而深沉。

受難家屬代表呂崧海說，他的父親被槍殺後，祖父利用半夜去收屍，祖父捧著神主牌，難過痛心到無法行走；他從小是由祖母幫忙帶大，直到他長大要去工作，祖母千叮嚀萬交代，不准他當警察，當年就是警察人員提供名單訊息，才造成這場大屠殺。

縣長林姿妙表示，74年來228事件始終是家屬心中的傷痛印記，失去親人的悲痛難以言喻，這麼多年來家屬們辛苦了，希望大家從歷史事件中吸取教訓，教育下一代莫再重蹈歷史錯誤，並珍惜先輩們為我們所打造的民主、自由土地。