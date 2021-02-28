花蓮228關懷協會辦追思 徐榛蔚：看向太平洋放下仇恨

花蓮縣228關懷協會今天舉行「二二八事件74周年紀念儀式暨追思紀念音樂會」，高齡96歲的廖炳盛是現場唯一經歷228事件者，憶起當時被亂舉報遭恐嚇，每周都要從富里鄉到花蓮市報到，盼社會能和平共處。縣長徐榛蔚表示，希望受難者與家屬能以中央山脈為靠山，眺望太平洋放下仇恨，讓悲痛的歷史不要重演。

二二八紀念音樂會今天在花蓮市和平廣場舉辦，縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢及約百名受難者及家屬出席，大家默哀1分鐘追思，並一起敲響3聲和平鐘紀念。

花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢說，花蓮約有220多人在228事件被捕、槍決，如今受難者多已凋零，只剩廖丙盛1位；他轉述前年過世的受難者柯萬見說過的話，「228事件教導我們疼惜這片土地，尊重歷史真相及不同族群的文化，讓大家可以一起在這片土地上，合作團結的打拚，讓家園越來越美好」。

廖丙盛表示，當年擔任花蓮港廳富里南國民學校老師時才22歲，只是參與社會治安會議，卻遭人舉報是反動分子，他和幾位與會者被捕，載到花蓮市審訊，雖然否認有反動意圖，但對方仍持長槍恐嚇，並用槍托敲他，獲釋後長達半年每周都要到花蓮市報到。廖的妻子張秋蘭說，當時不知道要向誰求助，急得像熱鍋上的螞蟻，幸好人平安回來。

徐榛蔚致詞指出，在228事件史料慢慢被公開，相信歷史會愈來愈清晰，希望中央山脈成為受難者及家屬最大的靠山，放下一切看向寬闊的太平洋，讓所有仇恨隨著海風而逝，悲痛的歷史不要再重演。