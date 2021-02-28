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228宜蘭遊客爆棚 五峰旗、清水地熱管制車流回堵5公里

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊等入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供
228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊等入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供

228假期天氣好，民眾紛紛出遊，宜蘭熱門景點上午湧現人潮，五峰旗風景區與清水地熱都已啟動停車場總量管制，開園沒多久，就實施一出一進措施，等候排隊進入清水地熱的車流回堵5.5公里，預計下午3點過後人潮才會消退。

宜蘭縣五峰旗風景區共有215個停車位，只要車輛停滿之後就實施總量管制，連假這幾天不少人前往聖母山莊(抹茶山)， 今天一早更是湧現大批旅遊人潮，上午8點半停車場滿場，開始管制車流進出。

清水地熱遊憩區共250個停車位，是入冬以來宜蘭最熱門的風景區，在熱水池煮蛋煮玉米很受歡迎，今上午8點36分也啟動停車場總量管制，車流一出一進，開始啟動管制的時間都比平常還要早許多，園區排隊等候入園的車陣回堵長達5.5公里。

宜蘭這兩座熱門的風景區幾乎都是在早上開園後沒多久，就都啟動車流總量管制，依照現場人潮熱絡情況估算，至少要到下午3點過後才能稍獲舒緩。

228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供
228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供
228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊等入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供
228大爆旅遊人潮，宜蘭五峰旗、清水地熱都實施車流總量管制，清水地熱排隊等入園車輛更回堵5.5公里。圖/縣政府提供

停車場 連假

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