228宜蘭遊客爆棚 五峰旗、清水地熱管制車流回堵5公里

228假期天氣好，民眾紛紛出遊，宜蘭熱門景點上午湧現人潮，五峰旗風景區與清水地熱都已啟動停車場總量管制，開園沒多久，就實施一出一進措施，等候排隊進入清水地熱的車流回堵5.5公里，預計下午3點過後人潮才會消退。

宜蘭縣五峰旗風景區共有215個停車位，只要車輛停滿之後就實施總量管制，連假這幾天不少人前往聖母山莊(抹茶山)， 今天一早更是湧現大批旅遊人潮，上午8點半停車場滿場，開始管制車流進出。

清水地熱遊憩區共250個停車位，是入冬以來宜蘭最熱門的風景區，在熱水池煮蛋煮玉米很受歡迎，今上午8點36分也啟動停車場總量管制，車流一出一進，開始啟動管制的時間都比平常還要早許多，園區排隊等候入園的車陣回堵長達5.5公里。