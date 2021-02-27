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綠島交通船限載5輛機車引民怨 業者：安全考量限額

中央社 / 台東縣27日電

往返綠島客船機車隨人運送限載5輛，因數量少，也需現場購票，連假期間常一位難求，引起離島居民不滿，認為政策不符需求；船運業者表示，限額為考量航運安全且行之有年了。

二二八連假今天開始，台東往返綠島船班幾乎客滿，綠島田姓居民牽著機車登記客船托運回綠島，因超過5輛限額被拒載，他在臉書貼文指出，明明尚有載運空間，卻上不了船，還好下一班船托運還有空間，機車才順利運回。

田姓居民強調，旺季期間，機車限制5輛的問題一定不只他碰到，希望航港局和船公司能商討更好的解決辦法，若能加訂票時就註記機車托運，或是在不影響安全、動線及載運空間的前提彈性增加機車載運數量，讓離島居民返台交通不受到限制。

貼文一出，引起綠島居民共鳴，黃姓居民指出，離島居民出島，自備摩托車出入較方便，限制數量導致人車分離對居民來說實在不方便，質疑政策擾民。

對此，船公司田姓業者回應，交通船若客滿，機車共乘5輛為上限的規定行之有年，若沒有客滿，最多還可增加2輛的彈性空間，相信離島居民應該都有共識。

航港局東部航務中心也回應，為因應離島居民需求，曾與業者協調與開會決議，同意客船在不影響航安前提，兼載民生物資、漁獲、蔬果及隨船機車等，載運量以不超過滿載吃水且不影響逃生動線、船舶設備使用為原則。

綠島 航港局 連假

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