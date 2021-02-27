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228連假走春去 知卡宣「幸福森友會」裝置藝術超浪漫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，飛舞的蝴蝶廊道代表春天。圖／縣府提供
花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，飛舞的蝴蝶廊道代表春天。圖／縣府提供

228連假展開，不少民眾出門走春，適合親子遊憩的花蓮知卡宣公園，近日新增花卉、泡泡、蝴蝶等不同主題的9大浪漫唯美裝置，很適合打卡拍照；從過年前精彩到年後的太平洋燈會，也持續以璀璨燈飾和可愛的水上裝置藝術迎接遊客。

知卡宣綠森林親水公園位於吉安鄉，占地19公頃，園區以童話風為主題，有廣場、原生和水生植物園區、溫室、花園迷宮等，免費開放，是大人小孩都喜歡的遊憩去處。

花蓮縣政府農業處這個月起在知卡宣公園舉辦「幸福森友會」浪漫裝置展，共有9大浪漫裝置，包括代表春天的巨大蝴蝶群飛舞廊道、象徵美好愛情的大型祕密花園、浪漫花卉幸福拱門及封存著夢幻乾燥花與甜蜜泡泡的玻璃溫室等。

農業處表示，園區的浪漫氛圍成為熱門的網紅、情侶打卡景點，推出半個月以來，已吸引超過2萬人次造訪，不少準新人到這裡取景拍婚紗，留下浪漫幸福的回憶。9大裝置展持續到3月14日，歡迎民眾前往走春踏青。

花蓮每年春節重頭戲太平洋燈會，從農曆年前亮起來，持續到下月8日。縣府觀光處表示，太平洋燈會分成「鯉魚潭展區」及「太平洋燈區」，鯉魚潭展區主打紅面鴨家族，請來藝術家優席夫新製15公尺高的「微笑的鴨子」，與幸福紅面鴨家族大型水上裝置藝術，每半小時有一場水舞秀。

此外，太平洋公園燈區以「十全十美滿福宴」為主題，14公尺高的主燈「花蓮牛YEAR」，每晚6時15分起，隔半小時獻上3分鐘上菜秀，還有多個主題燈區，都值得一看。

花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，有幻彩泡泡等主題展區。圖／縣府提供
花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，有幻彩泡泡等主題展區。圖／縣府提供
花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，邀藝術家撒部．噶照創作心型鞦韆。圖／縣府提供
花蓮縣政府農業處在知卡宣公園推出浪漫裝置展，邀藝術家撒部．噶照創作心型鞦韆。圖／縣府提供

燈會 裝置藝術 網紅

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