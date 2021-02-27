基隆工建西路昨晚自來水又破管 七堵大停水到今天上午

基隆市七堵區工建西路9號附近自來水管線，昨天晚上8點多發生破管，水公司接獲報案後緊急搶修，到今天凌晨4點完工，造成七堵區、百福社區一度大停水，上午修復後已陸續恢復供水。

立委蔡適應服務處昨晚接獲報案，工建西路有自來水管破管，造成自來水不斷流出，適應服務處人員馬上前往現場勘查，並請自來水公司加速管線搶修，因自來水公司預計搶修到凌晨，緊急請六堵、百福、堵南里、友蚋地區民眾見諒，並先關閉抽水馬達，以免空轉損壞。

蔡適應服務處人員說，今天上午凌晨4點已已經完成相關作業，並且恢復供水，蔡適應請水公司應加強檢視管線，不要常常發生破管，造成民眾無溝可用。