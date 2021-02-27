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基隆工建西路昨晚自來水又破管 七堵大停水到今天上午

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市七堵區工建西路9號附近自來水管線，昨天晚上8點多發生破管，水公司接獲報案後緊急搶修，到今天凌晨4點完工，造成七堵區、百福社區一度大停水，上午修復後已陸續恢復供水。

立委蔡適應服務處昨晚接獲報案，工建西路有自來水管破管，造成自來水不斷流出，適應服務處人員馬上前往現場勘查，並請自來水公司加速管線搶修，因自來水公司預計搶修到凌晨，緊急請六堵、百福、堵南里、友蚋地區民眾見諒，並先關閉抽水馬達，以免空轉損壞。

蔡適應服務處人員說，今天上午凌晨4點已已經完成相關作業，並且恢復供水，蔡適應請水公司應加強檢視管線，不要常常發生破管，造成民眾無溝可用。

水公司表示，停水區域有工建西路、工建路、工建南路、工建北路、工東街、百一到百七街、福一到福六街、實踐路、堵南街、溪頭街、大德路、華新一到三路，含各巷弄，目前已恢復供水。

基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆工建西路昨晚自來水又破管，七堵大停水到今天上午。圖／立委蔡適應服務處提供

蔡適應 停水 修復

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