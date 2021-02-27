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中國大陸女婿自製新泡菜 以芥菜取代傳統材料
來自中國大陸廣州客家人的賴陽喜在新冠肺炎疫情爆發後留在台灣，憑家傳廚藝研製出「芥不掉泡菜」，一般以高麗菜、蘿蔔做泡菜，他改以以芥菜為基底，花費半年不斷改進，吃過的人認為有芥末的微嗆味且具有脆度，和傳統泡菜很不一樣。
賴陽喜父母對美食有研究，也曾以芥菜做醃漬鹹菜、福菜，他在台灣用芥菜做出不同口味的「泡菜」，在關山鎮農會米國學校農民直銷站「芥不掉泡菜」近來成為熱銷品項。
賴陽喜說，高職學呼叫器裝配技術，行動電話一上市卻被迫轉行，後來進入台商耶誕燈串廠上班，老闆介紹認識目前的台灣老婆。在台商關廠後他來台灣下田種菜、種香蕉，如今研發新泡菜。
他說，原本他想做蘿蔔泡菜，但為區隔市場，他冒險嘗試用芥菜取代傳統的泡菜主料高麗菜和蘿蔔，不斷修正調製和製程，才找出現在的口味。
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