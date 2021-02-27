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堂主帶著神座 台東神明搭飛行傘空中祈福遶境！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
配合政府防疫，台東今年熱鬧的元宵節神明遶境活動取消，不過，有一間供奉的劉部大帝廟宇在取得神明同意後，今天搭飛行傘在空中祈福遶境。圖／台東翱翔企業社提供
配合政府防疫，台東今年熱鬧的元宵節神明遶境活動取消，不過，有一間供奉的劉部大帝廟宇在取得神明同意後，今天搭飛行傘在空中祈福遶境。圖／台東翱翔企業社提供

配合政府防疫，台東今年熱鬧的元宵節神明遶境活動取消，不過，有一間供奉的劉部大帝廟宇在取得神明同意後，用另類方式祈福，今天堂主帶著神座到鹿野高台，搭飛行傘在空中遶境，祈求平安，疫情快快結束。

陳姓堂主說，當告知神明要搭飛行傘遶境時，擲筊一次就允筊，神明在空中視野更廣，更能帶來庇佑，信眾知道要空中遶境後，都很支持，也希望結合眾人的信念，讓國人能很快化解這波疫情帶來的劫難。

堂主穿著全付安全裝備，雙手合抱神明，在工作人員和飛行教練的帶領下，飛上花東縱谷的天空中，好天氣加上神明傍身有保佑，飛行傘在空中保持穩定的飛行，空中遶境花了20分鐘，最後平安降落。

飛行教練說，平時都是載著遊客飛行，這次卻是載著神明，感覺很特別，擔心飛行過程操作一個不小心驚動神明，還好一切順利平安。

據了解，這間位於台東市區的劉部堂廟宇，供奉的劉部大帝原本在傳說中，就是專管瘟疫的神明，為祈求這波疫情速速結束，加上路上遶境活動取消，廟方才決定來個空中祈福遶境。

遶境 疫情 飛行傘

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